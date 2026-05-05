いちごの季節に作りたいケーキのレシピに注目！ クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！少ない材料でおいしく作れるおやつのレシピや、簡単に作れて見た目もかわいいいちごのケーキがよく読まれていました。 第5位:水切り不要、材料2つのヨーグルトケーキ ヨーグルトの水切りなし、材料2つで作れるヨーグル