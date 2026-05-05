プリンシパルＳを勝ったメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は優先出走権を取った日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かうことになった。引き続きマイケル・ディー騎手＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が手綱を執る。牧浦調教師は「ああいう感じで我慢の利く競馬ができれば、距離もこなせるのでは。最初は緩さ、幼さが目立っていましたが、ようやくし