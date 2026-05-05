◇プロ野球パ・リーグ楽天3-2日本ハム(5日、楽天モバイルパーク)折れたバットが球審の頭に直撃しました。楽天対日本ハム戦で7回、郡司裕也選手の打席で4球目を振り抜きボールを前に運びます。しかしバットは折れ、手元から離れてしまいます。そのまま長川球審の頭に当たります。郡司選手は出塁後心配そうな表情で長川球審に目線を向けますが、日本ハムのトレーナーと少し言葉を交わした長川球審は問題がないようでそのままプレ