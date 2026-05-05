「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神は中日に今季初の連敗を喫した。また、４カードぶりとなるカード負け越しも決定した。序盤からリードを許す展開となった。先発の早川は１−１の同点で迎えた三回。四球などから作った１死満塁のピンチで村松に右翼線へ走者一掃の三塁打を浴びた。さらに四回にも土田に右翼席へのソロ本塁打を被弾するなど、精彩を欠いた。４回途中４安打３四球６失点と制球の課題も露呈した