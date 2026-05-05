アメリカの首都・ワシントンでは、高さおよそ50メートルの橋の上からイランとの戦闘をやめるよう抗議をしている男性がいます。記者「ワシントン市内ですが、高い橋の上、見えるでしょうか。人が立っています」アメリカメディアによりますと、この男性は今月1日からホワイトハウスにほど近い橋の上で、トランプ政権に対し、イランとの戦闘をやめるよう訴え続けています。男性は高さおよそ50メートルのアーチの上にテントを張り、す