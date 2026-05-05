7回無失点で来日初勝利を挙げたオリックスのジェリー＝京セラドームオリックスが20勝に到達。一回は1死三塁から西川の適時打で先制し、森友も2点適時打を放って主導権を握った。六回は麦谷の三塁打などで2点追加。ジェリーは7回4安打無失点で来日初勝利。ロッテは打線が振るわなかった。