「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）が、ロッテ戦で今季５度目の先発し７回４安打無失点で待望の来日初勝利をマークした。チームはリーグ最速２０勝目で貯金を今季最大の８とした。この日も立ち上がりからテンポよく、四回まで無安打無四球の完全投球。五回に安打を許し、１死一、二塁のピンチを招いたものの、決定打は与えず、そ