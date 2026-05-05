ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が5日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。高市早苗首相が連休を利用してオーストラリア、ベトナムを訪問、経済安保の強化に努める外遊した件に言及した。オーストラリアでは、アルバージニー首相に日本土産として静岡産の高級メロンをプレゼント。さらに日本発の女性3人組BABYMETAL（ベビーメタル）のレコードを贈り、親善を深めたことなどを伝えた。音楽の趣味が共通していると距離が一気