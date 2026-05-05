5月3日、国立代々木競技場第二体育館にて「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」が開催され、Wリーグは2025-26シーズンの幕を下ろした。今回のオールスターゲームはリーグ推薦なしで、すべてファン投票によって出場メンバーを選出。順位ごとにTEAMシリウスとTEAMアンタレスに振り分けられ、会場を訪れたファンとともに楽しみながらも、締