今年2月、下北沢SHELTERのイベントで初めてライブを観て、衝撃を受けたバンドがいる。その名も、さらば帝国。前田祐快（Vo/Gt）、田代ほの香（Dr/Cho）、ウノコウダイ（Ba/Cho）から成る3ピースバンドだ。 その音と歌はSHELTERの天井を軽々と突き抜け、眼前にだだっ広い空と海の情景を描き出した。パンクロックの尖った衝動性と反骨心を持ちながらも、まるで風や波といった自然のグルーヴに身を委ねているかのよ