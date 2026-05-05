最近の小川航基のプレーを見ていると、岡崎慎司や巻誠一郎が残した「利き足は頭です」という名言を思い出す。186センチの高さを活かし、果敢に空中戦に挑むのはもちろんのこと、頭から突っ込んで相手より先にボールに触れようという気迫もある。ヘディングシュートの威力は相も変わらず凄まじい。４月19日に行なわれたKNVBカップ決勝戦、対AZ（１−５の敗戦）では左からのCKをドンピシャのヘディング弾でゴール。５月２日のオ