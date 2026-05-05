最近はどのガジェットにもリチウムイオンバッテリーが搭載されている。しかし、そんなガジェットをいくつも持ち歩いているのに、そのままバッグに放り込むのは、安全性から考えてちょっと不安だ。そこで、筆者が見つけてきたのはハードケース。一長一短はあるものの、うまくいけばスッキリ収納でき、ポーチ以上に安心感がある。GWの真っ最中かもしれないが、これから旅行する人にも参考にしてほしい（BCN＋R 寺澤 克）。●リチウ