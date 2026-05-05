ブラジルの名門サンパウロに所属するルーカス・モウラに悲劇が襲った。33歳の元ブラジル代表FWは、現地３月21日のブラジル１部リーグ第８節のバルメイラス戦（０−１）で肋骨を骨折。戦線離脱していたなか、５月３日のブラジル１部リーグ第14節のバイーア戦（１−１）で復帰した。 63分から出場したのだが、なんと復帰戦で右足を負傷し、交代を余儀なくされた。クラブによれば、サンパウロ市内の病院での検査の結果、ア