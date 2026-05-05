「中日−阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神の佐藤輝がリーグ単独トップに立つ９号ソロを放った。九回に中日・福からアーチを描いた。ヤクルト・サンタナが巨人戦で８号ソロを放っていたが、再びリーグ単独１位に躍り出た。