NPO法人・日本FP協会は、5月5日の「こどもの日」にあわせ、小学生の「将来なりたい職業」集計結果を公表した。【画像】すごい将来設計…『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』高学年部門最優秀賞作品2025年に実施した第19回『小学生「夢をかなえる」作文コンクール』の応募作品1383点に基づき、「将来なりたい職業」を集計したもの。ランキングでは、男子児童1位が「サッカー選手・監督など」だった。男子の上位3職種