中国・湖南省の花火工場で4日、大きな爆発があり、これまでに80人以上の死傷者が確認されています。中国のSNSに投稿された映像では、爆発音とともに煙が高く立ち込めているのが確認できます。中国国営メディアによりますと、4日午後、湖南省瀏陽市にある花火製造会社の敷地内で爆発があり、26人が死亡、61人が負傷しました。地元公安当局は、爆発があった企業の責任者の身柄を拘束して取り調べ、事故原因の究明にあたっています。