きょう午前、東京・文京区の交差点で信号を無視した軽乗用車が別の乗用車に衝突し、歩行者4人が巻き込まれる事故がありました。事故を起こした軽乗用車は、別の場所でも事故を起こして逃走中だったとみられています。きょう午前10時ごろ、文京区湯島で「車の横転事故」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、交差点で信号無視をした軽乗用車が走行中の乗用車に衝突し、そのはずみで横転したということです。横断歩道を