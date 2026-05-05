GENERATIONSの数原龍友（33）が5日、東京・お台場で開催中の「肉フェス2026 TOKYO」で、焼き肉店「牛恋」とコラボした限定メニュー「チーズさいくぅ〜丼」のお渡し会を行った。「昔、焼き鳥屋さんで働いていた頃なんかを思い出す」と回想すると、「懐かしい気持ちと、皆さんがすごく喜んでくださっているので、もうそれが一番です」と喜びをかみしめた。「音楽を通して楽しんでもらうのもそうですけど、食事もエンターテインメント