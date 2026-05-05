5月5日までに、写真家の下村一喜氏がInstagramを更新。2024年12月6日に亡くなった、女優で歌手の中山美穂さんの秘蔵写真を公開し、話題となっている。下村氏は、《中山美穂さん》と題して、モノクロの写真を投稿。《この写真を撮影した頃、よく創作を御一緒いたしました。大好きな写真です》と当時を振り返り、感慨深い思いをつづった。「写真に写る中山さんは、髪をオールバックにまとめて、眉や目はキリッとしたクールなメイ