2024年に本誌「FLASH」が企画した「全国お天気キャスター総選挙」で1位になり、翌年も2位に選ばれた気象予報士・防災士の久保井朝美。2026年3月末まで『サタデーウオッチ9』（NHK）、現在は同じくNHKの『午後LIVE ニュースーン』『首都圏ネットワーク』など多くのNHK番組で気象解説を担当しているが、自身のXで同局の看板番組である大河ドラマ『豊臣兄弟！』のタイトル名を間違えるという、痛恨のミスを犯してしまい、ファンか