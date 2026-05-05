5月3日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』に、女優の有村架純がゲスト出演した。そこに、有村の親友である高畑充希が、インタビューに答える形で登場し、明かされたあるエピソードが話題となっている。有村は、MCの林修が“時代のカリスマ”と対峙する企画『インタビュアー林修』に登場。「あまり自分のことをテレビで話さない」と、緊張した面持ちでスタジオに現れた。女優としてのこれまでの歩みを振り返るなかで、親交の深