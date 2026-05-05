【FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE】 セール期間：5月5日23時59分まで 特別価格：3,286円 マイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch 2用RPG「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」を40%オフの特別価格3,286円で販売するセールが開催されている。期間は5月5日23時59分まで。 「FINAL FANTASY VII REMAKE」シリーズの第1作に、ユフィの新規エ