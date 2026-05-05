チーム7戦ぶりの本塁打を放った24歳【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ようやく飛び出した一発にドジャースベンチは湧き上がった。アレックス・フリーランド内野手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたアストロズ戦に「9番・二塁」で先発出場。第1打席で放った本塁打は、チーム7試合ぶりの一発となった。“ノーアーチ”の沈黙を破った24歳に、「神!!」「ビックリやん」とファンが歓喜している。