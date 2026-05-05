「困ったときには助けてあげたい」そう思い、人助けをすることはありますよね。しかし、善意につけこんで“迷惑なお願い”を繰り返す人も少なくありません。今回は、筆者の友人に起こった隣人トラブルを紹介します。 隣に引っ越してきたのは マンションに住んでいる私たち夫婦。ある日、インターホンが鳴ったので出てみると、小さなお子さんを連れた夫婦が立っていました。 隣の部屋に引っ越してきたらしく、あいさ