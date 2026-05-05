アカデミー賞の主演女優賞を獲得した「モンスター」(2003年)などで知られる、女優のシャーリーズ・セロン(50)が、将来の恋愛観について率直な思いを語った。2人の娘ジャクソンとオーガストの母でもあるシャーリーズは、現在のデート事情について子どもたちが好意的で、むしろ積極的に興味を示していると明かす一方、誰かと再び同居する伝統的なパートナー関係には