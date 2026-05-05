TBSの宇賀神メグアナウンサーが「こどもの日」である5日、自身のインスタグラムを更新し、幼少期の写真を公開した。 【写真】2ちゃい、ちびメグちょっぴりギャルなの この日は、同局「THE TIME,」の「こどもの日SP企画」として100人の子供たちを招待。赤坂サカス前広場で「シマエナガ体操」を披露していた。宇賀神アナは「こどもの日THE TIME,シマエナガ体操そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま配信