演奏する脇詩央里さん 最も難しいとされる木管楽器「オーボエ」の演奏で全国大会を制した中学3年生が高松市にいます。普段は恥ずかしがり屋な彼女はどんな音色を響かせるのでしょうか。 のびやかで美しい音色を響かせているのは、高松市の紫雲中学校3年、脇詩央里さん。 2026年2月に行われた「アンサンブルコンテスト」四国大会の中学部門で、同じ吹奏楽部のメンバー2人とともに木管三重奏を披露し金