JR九州によりますと、5日午後4時20分すぎ、JR福北ゆたか線の小竹～鯰田の踏切で人身事故がありました。現場は、福岡県飯塚市の警報機と遮断機がある踏切です。博多発・直方行きの4両編成の快速列車と人が接触しました。この事故の影響で、直方～新飯塚の上下線で列車の運転を見合わせています。