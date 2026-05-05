◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝５日、美浦トレセンラディアントスター（牡３歳、美浦・林徹厩舎、父サトノアラジン）が重賞初制覇を目指して関西に遠征する。着実に力をつけている。林調教師が「強い相手にいい競馬をしてくれました」と振り返ったように、前走は単勝１倍台の人気馬を力でねじ伏せた。京都への輸送は２走前に経験済み。その若駒Ｓは４着に終わったが、「しまいを生か