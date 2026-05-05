◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神が、中日に２戦連続の逆転負けで連敗した。これまで「こどもの日」は、２０１４年以来１２年ぶりの黒星となった（２０年は新型コロナ禍でシーズン開幕が遅れて試合なし、２１年は引き分け）。序盤から投壊した。先発の早川が１―０の２回１死にボスラーに同点ソロを浴びた。３回２死満塁で村松の走者一掃の三塁打で逆転されると、４回にも土田のソロで追加