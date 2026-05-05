◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）ＤｅＮＡの山崎康晃投手が球団初となる横浜スタジアム通算３００登板を達成した。１点をリードした９回からレイノルズに代わって４番手として登板。先頭の持丸に同点となる痛恨の中越えソロを被弾。その後は抑え、１回１安打１失点だった。４日の広島戦で今季８セーブ目を挙げ、名球会入りとなる通算２５０セーブまであと１０に迫っている。