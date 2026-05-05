◆パ・リーグオリックス６―０ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスがパ・リーグ最速で２０勝に到達した。先発・ジェリーが７回無失点で来日初勝利。打線も初回に３点を先制し、６、８回と効果的に加点した。貯金も今季最多の８。２３年以来の「２０勝一番乗り」だ。前後期制のシーズンだった１９７５、７８年を含めて過去６度は全て優勝しており、岸田オリックスを後押しするような「Ｖ率１００％」データとなる。