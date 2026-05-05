◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）中日は、４回までに６得点と序盤にたたみかけ、前日に続く今季最多タイの７得点。先発した金丸夢斗投手は、７回４安打２失点の好投で自身初の２連勝。チームを３連勝に導き、自己最多３勝目を手にした。打線は、２回にボスラーの右越えソロで同点に追いつき、迎えた３回。先頭の田中が遊撃への内野安打で出塁すると、カリステと福永の連続四球で１死満塁。続く