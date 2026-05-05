東海3県の渋滞予測 午後4時半時点で、東名は岡崎IC付近の上下線で8キロ。名神上り線は岐阜羽島ICジ付近で5キロ。中央道下り線 土岐JCT付近で11キロなどの渋滞となっています。 【写真を見る】【東海3県の渋滞予測】高速道路上り線で混雑ピーク 東名阪道(上り) 鈴鹿IC付近で最大20キロ予測 また、ネクスコ中日本によるときょうは、上り線で混雑のピークを迎えています。 今夜遅くにかけて、名神高速上り線 尾西バス