◇セ・リーグ中日７ー３阪神（2026年5月5日バンテリンドーム）中日先発・金丸が、強力阪神打線の前に仁王立ちした。「ホームランがもったいなかったです」初回2死から3番・森下に先制ソロを被弾したが、2回以降は立ち直った。常時150キロ前後の直球にスライダー、スプリットなどを効果的に織り交ぜ、打者を手玉に取った。圧巻は相手打線が3番から始まった4回。12球団随一とも言えるクリーンアップトリオに対し、森下を