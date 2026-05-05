timeleszの原嘉孝、篠塚大輝、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるTBS系バラエティ番組『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）の5日の放送では、4人が監視カメラを欺くことに挑戦する。【番組カット】驚きの表情？うれしい表情？リアクションをとる原嘉孝＆篠塚大輝＆長田庄平同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未