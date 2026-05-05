◇プロ野球セ・リーグ中日7−3阪神(5日、バンテリンドーム)中日は首位阪神から2試合連続逆転勝利となりました。先発の金丸夢斗投手が7回2失点の力投で3勝目です。初回、金丸投手は3番の森下翔太選手に8号ソロを浴び、先制点を献上。それでも2回にボスラー選手が早川太貴投手から2号ソロを放ち、すぐに追いつきます。さらに3回には内野安打や2つの四球で満塁とし、村松開人選手がライトへの走者一掃タイムリー三塁打を放ち、勝ち