◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神が中日に連敗を喫してカード負け越しが決まった。16年から1分けを挟んで負けなしだった子どもの日の連勝も9で止まった。今季初先発となった2年目の早川が序盤から失点を重ねて4回途中6失点（自責5）でＫＯ。7回にも及川が追加点を許した。打線は初回に森下の8号で先制も中日・金丸の前に7回まで前川 の今季1号を含めたソロ2本による2得点のみ。5点劣勢の8回1