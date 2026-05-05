日本国憲法は3日で施行から79年を迎えた。筆者はこの日本国憲法を時々読むことにしているのだが、国の「基本方針」がシンプルに書かれているので実は短い。40分もあれば読める。もし読んだことがない方がいらしたら是非一度読んで頂きたい。「法律で定める」の意味「基本方針」なので細かいことは書かれていない。たとえば第10条に「国民たる要件」という項目があるのだが、「日本国民たる要件は法律で定める」としか書かれていな