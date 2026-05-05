テレビ朝日の下村彩里アナウンサー（31）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬とのリラックスショットが反響を呼んでいる。今年3月に、7年間出演した同局「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）を卒業した下村アナ。「GWいかがお過ごしでしょうか？」と書き出し、愛犬を抱いた写真をアップ。「今年はGW数日間お休みできるので、自然と、愛犬と戯れリフレッシュします」とつづった。この投稿にフォロワーからは「