ファッションの祭典「メットガラ」が開催され、世界のスターが華やかな装いを披露しました。アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で、毎年開催されているファッションの祭典「メットガラ」。「アートとしてのファッション」をテーマに、個性豊かな、さまざまなドレスが披露されました。顔が見えないドレスを披露したのは、歌手のケイティ・ペリーさん（41）です。スポーツ界からは、テニスの大坂なおみさん（28）やフィギ