ボーンマスは昨夏はDFディーン・ハイセンをレアル・マドリードに、そして今冬FWアントワーヌ・セメンヨをマンチェスター・シティに売却するなど主力をビッグクラブに引き抜かれているが、残り3試合のプレミアリーグで現在6位。5位アストン・ヴィラとは6ポイント差となっていて、CL出場権獲得の可能性を残している。今シーズン限りで退任するアンドニ・イラオラ監督の手腕に再び称賛が集まるなか、今シーズン圧巻の存在感を見せてい