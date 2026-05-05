アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ氏はプレミアリーグ第35節のフラム戦で存在感を見せた19歳MFマイルズ・ルイス・スケリーを称賛した。これまで左SBとしての起用が多かった同選手は今季、序列の低下により出場時間を減らしていた。そんななか、フラム戦では本職である中盤に抜擢されたルイス・スケリーは抜群のパフォーマンスを見せ、3-0の勝利に大きく貢献した。アンリもルイス・スケリーのパフォーマンスに感銘を受けた