◇パ・リーグロッテ1―6オリックス（2026年5月5日京セラドーム）ロッテの先発・ジャクソンは6回8安打5失点で3敗目を喫した。初回先頭の宗に振り逃げ（記録は三振と暴投）を許し、ボークと渡部の右飛で1死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打、続く中川には中越え二塁打、さらに森友に中前2点適時打を浴びていきなり3失点。2回以降は走者を出しながらも無失点を続けていたが、6回1死一塁から麦谷に右翼線三塁打、紅林