◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月5日京セラドーム）攻守のかみ合ったオリックスが連勝でパ・リーグ20勝一番乗りを果たした。初回に西川、森友の適時打で3点を先制すると、5回には麦谷の適時三塁と紅林の犠飛で2点を追加した。先発したジェリーは7回を被安打4の無失点。来日5度目の先発で初勝利を飾った。「Bsオリっこデー」ということで選手はニックネーム入りのユニホームを着用した。背中に「チビチャン」