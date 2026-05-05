◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京Ｄ）巨人が１点差で勝利して連敗を３で止めた。今季初先発の赤星は５回無失点と好投。打線は４回に松本とダルベックの四球で１死一、二塁の好機を作ると、捕手の大城がチーム初安打となる３ランを放った。６回からは船迫、高梨、田中瑛、コンディション不良から復帰登板の大勢とつなぎ、９回はマルティネスが締めた。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り