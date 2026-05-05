ラグビーリーグワン1部静岡は5日、元日本代表LO大戸裕矢（36）の今季限りでの引退を発表した。埼玉県出身。正智深谷、立命大と進み、12年に静岡の前身・ヤマハ発動機に加入し、同年9月23日、富山でのトップリーグ・サニックス戦に途中出場で公式戦デビュー。15年の日本選手権優勝などに貢献。主将も務めた。今季は2日のBL東京戦まで全17試合に出場（先発5）し、トップリーグを含めてリーグ通算157試合に出場している。日本代