◆パ・リーグオリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）打線が振るわず９回に１点を奪うのがやっと。２カード連続７度目のカード負け越しが決まり、１３勝１８敗で借金５となった。先発のジャクソンは６回１０８球を投げて８安打２四球５失点で３敗目を喫した。初回、先頭・宗の振り逃げ（記録は三振と暴投）やボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川に中越え二塁打で１死二、三