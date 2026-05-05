7回楽天無死一塁、浅村が右越えに決勝2ランを放つ＝楽天モバイルパーク楽天が逆転勝ちで3連勝。1―2の七回に浅村の2ランでひっくり返した。荘司は球威があり、7回を2本のソロだけにまとめて4勝目を挙げた。藤平は8セーブ目。日本ハムの細野は8回を3失点、11奪三振の好投が報われなかった。