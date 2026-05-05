◆パ・リーグオリックス６―０ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が来日初＆日米最長身勝利を記録した。今季５度目の先発で、自身最長の７回を無失点。初安打を許した５回に１死一、二塁のピンチを招いたが、寺地を二ゴロ併殺に仕留めた。過去４試合での援護点はわずか３だったが、打線も初回に３得点を挙げた。メジャー経験者では最長身の２１３センチ右腕として７勝を記録。ＮＰＢでは歴